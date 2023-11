VÍDEO – Homem embriagado faz serenata a policiais após colidir carro contra placa de trânsito na Serra catarinense

Um homem de 69 anos foi preso após colidir o carro contra uma placa de trânsito e fazer uma serenata aos policiais militares em Campos Novos, na Serra catarinense, no sábado, 18. Segundo a PM, ele estava embriagado.

Ainda de acordo com a PM, ele tentou fugir do local após a colisão. Porém, uma viatura fazia rondas pelo local quando o abordou.

No momento da abordagem, ele saiu do carro com um violão e começou a tocar uma música. O teste do bafômetro apontou que havia 0,96 miligramas de álcool por litro de ar.

