Homem é detido após tentar furtar carne dentro da bermuda em supermercado do Santa Rita, em Brusque

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar após tentar furtar um pedaço de carne de um supermercado do bairro Santa Rita, em Brusque, na quarta-feira, 22. O crime aconteceu por volta das 16h20.

Segundo a PM, ele foi contido por clientes do estabelecimento. Um funcionário informou que viu o jovem saindo do local com um pedaço de carne escondido dentro da bermuda.

A Polícia Militar conduziu o homem à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: