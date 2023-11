Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí devem se preparar para mais um dia de tempo instável nesta quinta-feira, 23. Estão previstas chuvas ao longo do dia, intercaladas por alguns períodos de melhoria.

Contudo, a boa notícia surge à medida que avançamos ao fim de semana, pois, após a umidade de hoje, a expectativa aponta para o retorno do sol a partir da sexta-feira, 24.

Essa informação positiva estende-se também ao sábado, 25, e parte do domingo, 26, com aberturas previstas intercalando com períodos de mais nuvens.

O risco de algum evento de garoa ou chuva fraca isolada não pode ser completamente descartado.

No domingo, a chuva, em forma de pancadas, deve retornar conforme a tarde avança em direção à noite.

Para obtermos mais detalhes sobre essa projeção resumida acima, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos sobre o tema.

Os detalhes dessa análise estão disponíveis no boletim completo, que é apresentado imediatamente após a imagem, seguindo a exposição dos anunciantes, fundamentais para manter este trabalho dedicado à prevenção.

Boletim do tempo após anúncios

Queremos, pois, aproveitar este espaço para expressar uma profunda gratidão a todos os nossos leitores.

Este trabalho dedicado e diário, realizado com todo o empenho pelo Blog do Ciro Groh, só é possível graças ao apoio incondicional de nossos valiosos anunciantes.

São eles que acreditam neste padrão de excelência, livre de futilidades, e investem no projeto. Por isso, este espaço é dedicado a eles, merecidamente.

Convidamos você, prezado leitor, a conhecer mais sobre esses parceiros comerciais tão importantes. Basta clicar nos banners abaixo.

Essa ação não apenas o ajudará a descobrir mais sobre as ofertas e produtos oferecidos, mas também contribuirá diretamente com o nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo então prossegue com informações precisas e complementares, sempre enriquecidas por belas imagens.

Oferecimento:

Leia também:

1. Cenas marcantes: o pós-enchente em loja de calçados de Brusque

2. Descubra como moradora surpreendeu Guabiruba com seus três mil pés de cebola

3. GALERIA – Confira as relíquias do 20º Mercado de Pulgas de Brusque

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

As análises deste boletim começam por observar as condições do tempo previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí nesta quinta-feira.

O dia promete instabilidade na região, com o risco de chuva presente na previsão, sem um horário específico para ocorrência.

Estão previstos alguns momentos de melhoria, beneficiando apenas breves atividades ao ar livre. Porém, as tarefas que demandam tempo seco integral ficam comprometidas diante dessa projeção adversa.

Quanto aos termômetros, o abafamento sentido na quarta-feira não deve se repetir hoje. Isso ocorre porque o sol praticamente não deve aparecer, talvez por curtas aberturas, mas o predomínio maior tende a ser das nuvens.

Diante desse cenário, as temperaturas máximas não devem passar dos 24 a 25°C, permanecendo em torno desse patamar.

Fim de semana

À medida que nos aproximamos do fim de semana, notícias um pouco melhores surgem para Brusque e toda a região a partir da sexta-feira, que promete uma melhora nas condições do tempo.

Nesse dia, períodos de sol estão previstos, embora sempre na presença de nuvens. Essa tendência mais positiva também se estende para o sábado e parte do domingo, com condições semelhantes.

Contudo, é crucial mantermos em mente que o risco de eventos isolados de garoa ou chuva fraca ocasional ainda persiste e não pode ser completamente descartado. Portanto, é prudente ficar atento a essa possibilidade.

Mesmo com a expectativa de aparição do sol, as temperaturas não devem atingir níveis elevados, já que os picos máximos previstos permanecem em torno dos 25 a 27°C, proporcionando um clima relativamente agradável à tarde, considerando a época do ano.

A próxima semana, a princípio, aponta para um início chuvoso no Vale do Itajaí, com a previsão indicando possíveis desafios relacionados aos elevados volumes de precipitação que estão se delineando.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Continuando a cobertura editorial, agora focamos no monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

As informações coletadas são provenientes da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo detalha as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local mencionado, destacadas em vermelho.

A apuração evidencia também as ocorrências de chuva observadas durante esse período, como indicado em azul.

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

No desfecho desta edição, convidamos você a apreciar as deslumbrantes fotografias enviadas pelos nossos leitores.

Elas capturam vividamente o início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado na legenda.

Uma verdadeira jornada visual que conecta nossos colaboradores aos cenários marcantes do amanhecer.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK