Beach tennis: com título em Aruba, André Baran é o número três do mundo

André Baran é o terceiro melhor jogador de beach tennis do mundo, conforme o ranking mais recente da Federação Internacional de Tênis (ITF). O brusquense volta à melhor posição da carreira após o título conquistado no BT 400 do Aruba Open Beach Tennis Championships.

Número 1 do Brasil, Baran foi campeão em Aruba na madrugada desta segunda-feira (20), ao lado do parceiro Michele Cappelletti, que manteve o sexto lugar no ranking. Baran soma 3.894 pontos, enquanto o italiano tem 3.514.

O catarinense já volta à quadra nesta semana para a disputa de mais um BT 400. Desta vez, em Viamão (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, entre quinta-feira, 23, e domingo, 26. É a É a Sul Special Cup, com premiação de 35 mil dólares.

“Um momento muito especial, com a conquista de meu primeiro título ITF com o Cappelletti e, agora, com o terceiro lugar no ranking. Vamos com tudo para o próximo torneio, em busca de novos bons resultados”, destaca Baran, que atualmente atua pelo Praia Clube, de Uberlândia (MG).

A conquista em Aruba, no Caribe, foi a primeira da parceria Baran/Cappelletti em um torneio válido pelo calendário da Federação Internacional de Tênis (ITF), e a 25ª da carreira do catarinense. Uma competição que ficará na memória. Baran foi campeão em Aruba não só nas duplas, mas também no simples, tendo como adversário o parceiro Cappelletti e vencendo a decisão por 9-7. Ao final das disputas, recebeu o troféu como melhor jogador do campeonato.

