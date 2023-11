Para os moradores de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana, as condições do tempo se mostram favoráveis em boa parte do período.

Tanto neste sábado, 25, quanto no domingo, 26, a previsão indica a presença do sol, surgindo entre variações de nuvens originadas da umidade marítima.

Esse sistema pode eventualmente desencadear algum evento de chuva fraca e isolada nesses dois dias, então com risco maior para o domingo.

Sem calor intenso previsto, um relativo aquecimento nos termômetros pode atingir ou ligeiramente ultrapassar a marca 25/26ºC durante a tarde.

Os especialistas em meteorologia sugerem aproveitar essa situação climática mais positiva, pois a chuva abrangente e volumosa já está prevista para retornar à região em breve.

Para aprofundar os detalhes desta síntese apresentada anteriormente, buscamos o conhecimento da meteorologista do AlertaBlu, Tatiane Martins, que compartilhou conosco suas percepções sobre o tema em questão.

Os detalhes completos estão disponíveis no boletim, apresentado logo após a foto, juntamente com a exposição dos patrocinadores essenciais, verdadeiros pilares que sustentam este trabalho dedicado à prevenção.

O tempo no fim de semana

*Boletim: AlertaBlu >>

Vamos começar este boletim destacando as condições do tempo esperadas para o fim de semana em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

De maneira geral, prevemos um clima propício para atividades ao ar livre, graças às boas aberturas de sol que estão programadas, embora acompanhadas por algumas nuvens.

Vale ressaltar que não podemos descartar totalmente a possibilidade de chuva fraca ou garoa pontual e isolada, com uma menor probabilidade no sábado e aumento dessa condição no domingo, especialmente à medida que a tarde avança em direção à noite.

No que diz respeito às temperaturas, não antecipamos calor intenso. Os picos máximos hoje podem atingir aproximadamente 26 a 28ºC podendo variar um pouco para mais ou para menos.

Já no domingo, a previsão de maior nebulosidade pode limitar a ação prolongada do sol, inibindo assim uma elevação significativa das temperaturas, que devem se manter entre 24°C e 27°C.

Chuva expressiva à vista

Ao voltarmos nossa atenção para o início da próxima semana, as projeções indicam a necessidade de aproveitar ao máximo o tempo seco previsto para este fim de semana.

Isso se deve ao fato de os modelos meteorológicos apontarem para um cenário instável e úmido em Brusque e região, sobretudo entre terça e quarta-feira.

Os simuladores meteorológicos, inclusive, sugerem a ocorrência de chuvas abrangentes, podendo ser expressivas ao longo desse período.

Continuaremos atentos às próximas rodadas de atualização dos simuladores, uma vez que estão sujeitos a constantes mudanças, conforme novas informações emergem.

Manteremos você informado sobre as últimas atualizações para garantir uma compreensão precisa e atualizada das condições em evolução.

*Com informações: Tatiane Martins/AlertaBlu

O tempo na madrugada

Continuando com a edição deste sábado, focaremos agora nas informações referentes ao monitoramento do tempo na região de Brusque durante o período da madrugada anterior.

A tabela apresentada abaixo oferece um panorama das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacados em vermelho).

Importante ressaltar que não foi observado nenhum registro de chuva durante esse período (pontuado em azul):

Fotos dos leitores

Como é costume, encerramos cada matéria com uma dose de emoção ao compartilhar as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a essência do amanhecer deste sábado em cada local mencionado nas legendas, proporcionando uma visão única e envolvente do início do dia.

Prepare-se para se emocionar com esses registros visuais que refletem a beleza e diversidade de experiências vividas por cada colaborador ao redor da região.

