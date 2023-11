Na manhã deste sábado, 25, a Polícia Militar de Santa Catarina recuperou um UTV da marca Polaris, modelo General XP4 1000, avaliado em quase R$ 200 mil, que havia sido furtado em São José. O veículo foi encontrado em uma residência do bairro Colônia, em São João Batista.

Em um vídeo de câmeras de monitoramento, divulgado pela PM, é possível ver o momento em que o veículo é furtado do pátio de uma empresa na Grande Florianópolis. Este furto ocorreu na última quinta-feira, 23.

Policiais do Vale do Rio Tijucas descobriram que o veículo furtado estava na cidade de São João Batista. A equipe se mobilizou à procura do UTV e fez diligências pela cidade, constatando que o transporte do produto de furto foi feito dentro de um caminhão com placas de Palhoça.

Ele teria sido descarregado em uma rua, sendo que um homem saiu dirigindo o veículo. Os policiais militares, portanto, buscaram seguir a rota do UTV, que havia entrado no interior da cidade por estrada de barro, no sentido do bairro Colônia. Neste sábado, policiais de São João Batista, em conjunto com a equipe da Agência de Inteligência de São José e Biguaçu, se deslocaram até esta rota, onde foram divididas equipes para realizar varreduras.

Foram encontradas trilhas, ranchos e residências, possíveis locais que serviriam como esconderijo. Após buscas no interior do bairro Colônia, foi encontrada uma residência mista de cor branca de alvenaria e madeira, sem pintura, vazia. Após investigação, o veículo foi encontrado na garagem dos fundos da residência, coberto com uma lona preta.

O UTV foi removido ao pátio conveniado, sendo informada a Polícia Civil de sua recuperação. Ninguém foi preso até o momento.

