Enfermeiras morrem em acidente de carro no Sul de Santa Catarina

Michele Bettiol, de 41 anos, e Lucilene De Cassia Rodrigues Vieira, de 47 anos, duas enfermeiras, foram vítimas fatais de um acidente ocorrido neste sábado, 25, em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina.

Ambas moravam na cidade de Treviso e atuavam no mesmo hospital, o Hospital São João Batista. A fica em Criciúma e pertence ao grupo Unimed.

O acidente com as enfermeiras

Michele era a motorista e Lucilene a passageira. Elas morreram após um grave acidente entre o automóvel que estavam e um caminhão na manhã deste sábado, 25, na rodovia SC 446, em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a condutora do veículo, modelo Ford Fiesta, com placa de Treviso, invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão. Tanto a motorista quanto a passageira faleceram no local.

O homem, de 29 anos, que conduzia o caminhão, modelo Trator Scania, teve ferimentos leves, foi atendido pelos Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São José, em Criciúma.

A Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal compareceram ao local.

