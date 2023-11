Motociclista fica ferido após bater em carro no bairro Primeiro de Maio, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após bater na lateral de um carro na rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 25.

De acordo com testemunhas, o condutor do carro, modelo Renault Captur, que vinha no sentido Centro para o bairro Águas Claras, tentou fazer um retorno, mas o motociclista, que vinha no sentido contrário, não conseguiu parar e acabou colidindo com a lateral do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para encaminhar o condutor da moto, modelo Falcon, para o hospital. O passageiro do veículo também recebeu atendimento no local do acidente. Já o motorista não teve ferimentos.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: