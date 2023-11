Explorar o encantador bairro Barra da Areia, em Botuverá, é mergulhar em uma experiência única.

A natureza, em sua plenitude, transforma cada canto desse lugar em uma obra-prima, onde matas exuberantes e as águas cristalinas do rio Itajaí-Mirim se unem para criar uma atmosfera de beleza indescritível.

Nesse verdadeiro conto de fadas, a paz e serenidade harmonizam-se então com a grandiosidade natural.

Barra da Areia é mais do que um local; é um cenário que cativa os sentidos e inspira contemplação, marcando indelevelmente a memória daqueles afortunados o bastante para explorar esse paraíso.

Construção da barragem

No entanto, a iminente construção de uma barragem para conter as cheias do rio Itajaí-Mirim lança uma sombra sobre essa maravilha.

O edital foi lançado em março de 2022, com a presença do então governador Carlos Moisés. Desde então, a obra enfrenta estagnação, sem previsão para o início dos trabalhos.

Enquanto aguardamos a concretização desse projeto, o Blog do Ciro Groh empreendeu uma visita, capturando imagens magníficas que compartilhamos com entusiasmo nesta edição.

Esses registros deslumbrantes buscam perpetuar a grandiosidade dessas paisagens, possivelmente destinadas a existir apenas em nossos arquivos, como lembrança de um local que pode ser submerso caso o empreendimento se concretize.

Lugar da futura barragem em imagens após anúncios

Apresentamos mais uma edição caracterizada pela excelência editorial e ausência de trivialidades, trazendo ao público o que então há de melhor no Blog do Ciro Groh.

Essa elevada qualidade é sustentada graças ao apoio inabalável de nossos valiosos patrocinadores, verdadeiros parceiros nessa missão. Seus logotipos estão destacados abaixo, em reconhecimento merecido.

Convidamos você, estimado leitor, a explorar as ofertas e produtos oferecidos por esses parceiros, clicando nos banners a seguir.

Além de se familiarizar com suas propostas, sua ação contribuirá diretamente para a continuidade desse trabalho.

Após essa breve introdução, convidamos você a então imergir em uma seleção de imagens que capturam, por meio de uma extraordinária galeria de fotos, a deslumbrante beleza desse paraíso interiorano de Botuverá, chamado Barra da Areia.

Deixe-se envolver por esse espetáculo visual que revela, pois, a grandiosidade única do local. Explore cada cenário e descubra, pois, a riqueza de cada cenário paradisíaco.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque sob os últimos impactos do El Niño: menos chuva à vista

2. Descubra as cascatas que marcam o nascimento do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos

3. Erosão nas margens: especialista examina causas em Brusque

Barragem pode alagar este lugar

Encerramos este artigo com uma galeria de fotos e um vídeo que revelam a beleza do Barra da Areia, um paraíso em Botuverá ameaçado pela iminente construção da barragem de contenção das cheias do rio Itajaí-Mirim.

Convidamos você a conhecer esse lugar encantador que pode desaparecer diante do progresso, capturando em imagens a serenidade que pode estar prestes a ser transformada.

Vídeo

*Autoria do vídeo: Ciro Groh >>

*Autoria da fotos: Ciro Groh >>

*Já em Vidal Ramos, fora da área de risco de alagamento pela barragem >>

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK