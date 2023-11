Airton deixa o Brusque após cinco anos, seis títulos e mais de 200 jogos

O lateral-esquerdo Airton não terá renovação de contrato com o Brusque e, portanto, deixa o clube ao fim da temporada 2023. O jogador de 34 anos é um dos principais personagens na história recente do clube e um dos mais regulares dos últimos anos. Tem oito títulos conquistados (recorde compartilhado com o zagueiro Ianson) e mais de 200 partidas.

A saída de Airton foi confirmada ao longo da semana pela diretoria quadricolor. Em 2023, participou de 33 partidas. Diferentemente dos anos anteriores, quando era titular absoluto, o lateral saiu do banco de reserva na maioria destes jogos, em disputa de espaço na posição com Alex Ruan.

Ao longo dos cinco anos, o jogador disputou seis temporadas e 222 partidas, com seis gols e mais de 30 assistências, quesito no qual teve destaque em sua passagem. Chegou em outubro de 2018 e conquistou seis títulos: Copa Santa Catarina (2018 e 2019), Brasileiro Série D (2019), Recopa Catarinense (2020 e 2023) e Campeonato Catarinense (2022). Com o quadricolor, obteve os acessos à Série C em 2019 e à Série B na temporada 2020 e em 2023.

Dois de seus seis gols foram especialmente marcantes: em 20 de fevereiro de 2020, marcou um bonito gol de falta na goleada por 5 a 1 sobre o Remo, na segunda fase da Copa do Brasil. Em 19 de novembro de 2021, abriu o placar para a vitória por 2 a 0 sobre o Operário-PR, no jogo que garantiu a permanência do Brusque na Série C.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: