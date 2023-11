Os efeitos avassaladores do fenômeno El Niño, que teve início entre maio e junho de 2023, estão se manifestando de maneira impactante em diversas áreas do Sul do Brasil, e a região de Brusque não está imune a essa realidade. O ápice dessas consequências tem se manifestado de maneira severa, sobretudo entre setembro e novembro.

As cidades do Vale do Itajaí podem ilustrar de maneira vívida essa condição climática extremamente adversa, especialmente ao mencionar as grandes enchentes que têm causado sérios transtornos e prejuízos aos municípios da região.

Brusque, por exemplo, vivenciou o mês de outubro mais chuvoso em décadas, possivelmente da história, registrando índices pluviométricos que superaram os 500mm ao longo de 31 dias.

As precipitações persistem de maneira frequente agora em novembro, continuando a potencializar deslizamentos de terra, alagamentos, cheias e temporais.

Entretanto, uma notícia positiva começa a surgir no horizonte diante das novas projeções feitas pelos profissionais da meteorologia.

Isso porque as indicações apontam que o fenômeno El Niño começará a enfraquecer ainda em 2023, à medida que a segunda quinzena de dezembro avançar.

Em outras palavras, as chuvas parecem estar prestes a diminuir, pelo menos em termos de frequência, se essa projeção se confirmar.

Os detalhes abrangentes sobre esse tópico estão contemplados no boletim fornecido à nossa coluna pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Acompanhe todas essas informações logo após a foto, e depois da apresentação dos patrocinadores que apoiam este trabalho dedicado à prevenção.

Boletim após anúncios

Gostaríamos de apresentar aqueles que tornam possível a continuidade deste trabalho essencial do Blog do Ciro Groh. São nossos valiosos patrocinadores, cujos banners estão exibidos abaixo.

Cada um desses parceiros acredita na nossa missão de buscar pautas relevantes e envolventes, livres de futilidades, permitindo-nos sempre oferecer conteúdos significativos aos leitores.

É graças ao apoio desses anunciantes, pois, que conseguimos manter nossa dedicação a esse propósito.

Convidamos você, estimado leitor, a explorar as ofertas e produtos oferecidos por eles. Ao clicar nos logotipos abaixo, você não apenas terá a oportunidade de conhecer melhor o que eles têm a oferecer, mas também estará contribuindo para o sucesso contínuo do nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo prossegue com informações complementares, acompanhadas de belas fotos, proporcionando uma experiência completa e envolvente direcionada ao grande público.

Agradecemos, pois, a todos por fazerem parte desta jornada conosco.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – As casas antigas de Guabiruba que irão te surpreender

2. Descubra como moradora surpreendeu Guabiruba com seus três mil pés de cebola

3. GALERIA – Confira as relíquias do 20º Mercado de Pulgas de Brusque

Brusque segue sob impactos do El Niño

*Boletim: Climaterra >>

Os efeitos devastadores do fenômeno El Niño estão atingindo seu ápice neste mês de novembro e provavelmente se estenderão até boa parte de dezembro.

Contudo, as projeções mais recentes apontam para o enfraquecimento do fenômeno a partir de janeiro de 2024 em diante.

Essa perspectiva tem implicações diretas para a região de Brusque: a frequência das chuvas tende a diminuir, abrindo espaço para períodos mais prolongados de tempo seco e a presença do sol.

Isso não significa que não haverá mais eventos de chuvas representativas, mas as consequências mais intensas estão atingindo o auge agora, entre novembro e dezembro.

É importante ressaltar que mesmo com essa tendência, o próximo verão ainda pode ser influenciado por situações adversas provenientes do El Niño.

Embora novos eventos de precipitações significativas ainda possam ocorrer a curto prazo, inclusive na próxima semana, uma projeção mais ampla sugere o fim gradativo do El Niño no primeiro semestre de 2024, possivelmente até maio do próximo ano.

Região de Brusque sob La Niña à vista

Com o fim do El Niño previsto para maio de 2024, espera-se que, após esse período, as águas do oceano Pacífico ao longo da costa do Peru e Equador transitem de uma anomalia de aquecimento para um resfriamento.

Isso significa que o segundo semestre do próximo ano pode apresentar os efeitos do La Niña, o oposto do El Niño.

Com isso, a região de Brusque e Santa Catarina como um todo pode experimentar um frio precoce e um inverno mais rigoroso do que o normal.

No entanto, essa é uma tendência que precisa ser acompanhada, conforme novas atualizações dos modelos meteorológicos surjam. No momento, podemos afirmar que o El Niño está atingindo seu pico.

*Com informações: Climaterra

O tempo no fim de semana em Brusque

Além dos assuntos relacionados ao El Niño, indagamos Coutinho sobre o que a região de Brusque pode então esperar das condições do tempo para o próximo fim de semana.

Segundo o especialista da Climaterra, as condições climáticas se mostram favoráveis, principalmente entre esta sexta-feira, 24, e o sábado, 25, sendo propícias para atividades ao ar livre.

Isso se estende também para o domingo, 26; no entanto, nesse dia é bom ter uma atenção mais especial, pois a chuva tende a voltar, principalmente no decorrer da tarde em direção à noite.

Em resumo, Coutinho aponta bons momentos de sol, mas sempre na presença de nuvens entre esta sexta-feira e o sábado, apenas diante da possibilidade de algum evento de garoa ou chuva fraca isolada, caso ocorra.

Como ressaltado por ele, somente no domingo há uma atenção um pouco maior devido ao aumento do risco de chuva.

Não está previsto um calor intenso nesse período. Nos próximos dois a três dias, as tardes permanecem agradáveis, com um leve aquecimento, talvez ultrapassando um pouco a marca dos 25, 26 ou 27°C, ficando em torno disso.

Já as madrugadas seguem bastante amenas, conforme conclui Coutinho.

O tempo na madrugada

Seguindo com a nossa cobertura editorial, trazendo agora o monitoramento detalhado das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta sexta-feira, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, apresentamos então as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer em cada local, destacadas em vermelho.

A apuração evidencia também, ausência de chuvas até nas primeiras horas da manhã de hoje, como destaco em azul.

Fique por dentro dessas informações essenciais.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando o artigo de hoje, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta sexta-feira se iniciou em cada local mencionado nas legendas.

Desfrute, pois, dessas imagens que capturam a diversidade e a beleza do amanhecer em nossa região.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK