Partido Novo de Brusque promove encontro com ex-deputado Deltan Dallagnol; saiba como participar

Um evento do partido Novo de Brusque contará com a presença do ex-deputado e embaixador do partido, Deltan Dallagnol. O encontro também contará com a presença do deputado federal Gilson Marques e do deputado estadual Matheus Cadorin. A confraternização acontece no dia 1º de dezembro, no Pietros Restaurante, localizado na Rodovia Antônio Heil, anexado à FIP.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 49 e incluem um coquetel. O evento começa às 19h.

Para adquirir os ingressos, clique aqui.

