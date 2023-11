Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra poste no Cedro Alto, em Brusque

Um motociclista de 39 anos ficou gravemente ferido após colidir contra um poste no bairro Cedro Alto, em Brusque, na noite da quinta-feira, 23. O acidente aconteceu na rua 20h15 na rua Octaviano Rosa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, o homem estava deitado na via sem capacete. Ele estava inconsciente e com lesões graves.

Ele foi atendido pelo Samu e levado ao hospital pelos bombeiros. Não foram divulgadas mais informações.

