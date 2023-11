Buscando novos ares

A diretoria do Brusque vinha deixando no ar que haveria uma renovação considerável no plantel para a temporada de 2024, e isso incluiria o fim de ciclo de alguns jogadores que já estavam a um bom tempo por aqui. Isso significa dizer que o torcedor vai ver em campo um time bem modificado em algumas posições. Ontem, foi a vez do lateral Toty, que sofreu com lesões neste ano, ser anunciado no Santa Cruz, onde disputará o campeonato pernambucano depois de três temporadas no quadricolor.

Outras saídas incluem o goleiro Ruan Carneiro, que deve ir para o Rio Grande do Sul, e o lateral-esquerdo Airton, um dos mais longevos do time, que também não faz parte dos planos da diretoria para o próximo ano. Já Rodolfo Potiguar indica que deve permanecer. Outro que não fica é o lateral Danilo Belão. As situações de Jhemerson e Everton Bala ainda permanecem sob suspense. No caso de Bala, o Mirassol exige uma compensação financeira, já que o atleta está emprestado.

Isso pode fazer com que o técnico Luizinho Lopes tenha que mudar o modelo de jogo do time para 2024. Ele tem participado de forma direta da montagem do plantel, sempre mantendo contato com a diretoria. Ainda não houve anúncio de nenhum novo jogador, mas isso deve acontecer na próxima semana, já que a apresentação está marcada para o dia 4.

Olho neles

Aos poucos, os times do Campeonato Catarinense vão mostrando suas armas para 2024. O Barra já inscreveu os primeiros jogadores, com destaque para o meia Álvaro, que não só passou pelo Brusque como até hoje e pedido por alguns torcedores, e o bom atacante Thiago Santos, que disputou a última Série C pelo São José.

Jasc

A Fesporte oficializou ontem o que já era esperado: a 62ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que deveria começar na semana que vem em Rio do Sul, está cancelada definitivamente. A prefeitura riosulense até tentou remarcar os jogos, mas a segunda enchente acabou estragando tudo. Chegou a ser levantada uma ideia de realizar em janeiro do ano que vem, que depois se mostrou completamente inviável. Negócio é esperar a edição de 2024 mesmo.