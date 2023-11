Prefeitura de Brusque renova convênio com Lar Menino Deus

A Prefeitura de Brusque renovou o convênio com o Lar Menino Deus na manhã desta quinta-feira, 23. Na oportunidade, a secretária da pasta, Fabiana Gascoin, junto com o presidente do Lar, Graziano Andrade Grigório, assinaram o convênio no valor de R$175 mil, divididos em dez parcelas.

O valor total contempla três frentes, sendo, R$ 25 mil para pagamento da equipe técnica multidisciplinar composta por psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista. Para o pagamento de equipe de apoio composta pelos cuidadores, cozinheiros, serviços gerais, auxiliares administrativos e coordenadores, o valor é de R$ 130 mil. Os R$ 20 mil restantes são para pagamento de energia, água, telefone, materiais de construção, combustível, manutenção dos veículos, materiais elétricos e hidráulicos.

A secretária da pasta relembra da importância desses convênios. “Precisamos continuar fomentando e ajudando as entidades da nossa cidade. Elas são responsáveis por diversas frentes, que auxiliam de forma extremamente positiva os trabalhos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social”.

Para ela, os repasses do poder público para entidades sem fins lucrativos desempenham um papel crucial no fortalecimento da sociedade civil e no apoio a causas sociais. “Essas organizações muitas vezes atuam em áreas como saúde, educação e assistência social, preenchendo lacunas deixadas pelo estado”.

