Ao longo de vários anos, a deslumbrante Cachoeira do Merico, situada no bairro Cedro Alto, foi o refúgio de diversão para inúmeras famílias de Brusque e cidades vizinhas.

Esses frequentadores aproveitavam os ensolarados dias de calor para desfrutar das águas revigorantes e respirar o ar puro do ambiente.

Contudo, desde o início dos anos 2000, a paisagem tem passado por mudanças significativas.

Ano após ano, o complexo que envolve a cachoeira enfrenta a negligência e a falta de manutenção, mesmo, pois, sendo um dos principais tesouros naturais da cidade.

Ainda um paraíso de Brusque

O Blog do Ciro Groh realizou uma visita ao local em questão com o intuito de capturar imagens da condição atual, registradas neste ano de 2023, com o objetivo de apresentá-las nesta matéria.

Indiscutivelmente, a mãe natureza desempenha seu papel, visto que as digitais da criação divina estão presentes em cada detalhe.

A Cachoeira do Merico ainda mantém seu poder de atrair pessoas e exibir sua beleza, permanecendo como uma das mais encantadoras e cativantes de toda a região brusquense.

Entretanto, no que diz respeito aos cuidados sob a responsabilidade humana, a situação é outra.

O desgaste na estrutura circundante é visível, resultado dos efeitos do tempo sobre os quiosques, tobogãs e piscinas que então compõem o entorno.

Após os anúncios, apresentaremos um vídeo e todo o material fotográfico, contendo imagens capturadas nesse local.

Brusque e sua linda cachoeira após anúncios

O propósito do Blog do Ciro Groh é claramente elucidado por meio desta matéria, que apresenta imagens cativantes e empolgantes, revelando o potencial interiorano de Brusque e de toda a região.

É crucial enfatizar que esse trabalho só é possível graças ao apoio dos anunciantes, cujos nomes estão destacados nos logotipos mais abaixo.

Eles sustentam essa estrutura e acreditam na missão, investindo significativamente nela. Portanto, este espaço é merecidamente dedicado a cada um deles.

Convidamos você, prezado leitor, a explorar os banners a seguir. Além de conhecer mais sobre os produtos e serviços oferecidos, sua interação está contribuindo para o fortalecimento do nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo conclui com a apresentação de imagens desta cachoeira paradisíaca, descoberta nos confins de Brusque.

Oferecimento:

Leia também:

1. Calor à vista? O que diz a previsão para Brusque depois da chuva

2. VÍDEO – Saiba quem é o casal do jardim dos sonhos de Guabiruba

3. VÍDEO – Descubra um belo destino em Brusque para se refrescar no verão

Paraíso de Brusque em imagens

Conforme prometido anteriormente, encerraremos esta edição destacando uma seleção de imagens.

Inicialmente, convidamos você a assistir ao vídeo que apresenta de maneira objetiva toda a beleza que a Cachoeira do Merico revela.

Em seguida, uma cuidadosa seleção de fotografias aguarda para encerrar esta pauta com chave de ouro.

Vídeo

*Autoria do vídeo: Ciro Groh >>

Galeria de fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK