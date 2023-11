Montagem da Pelznickelplatz em Guabiruba segue em andamento; veja como está ficando

A décima primeira edição da Pelznickelplatz já toma forma em Guabiruba. Desde o dia 13 de novembro, voluntários da Sociedade do Pelznickel e profissionais terceirizados estão a todo vapor para deixar tudo pronto para a abertura do evento, na sexta-feira, 8 de dezembro, a partir das 19h.

Todas as áreas recebem atenção especial, desde a tenda cultural e gastronômica, a área do São Nicolau, do Presépio Vivo e da Christkindl, até a vila dos Pelznickels e a cozinha, que é o coração da Casa do Papai Noel do Mato.

“Nas primeiras edições a casa era menor e mais simples. A cada ano aprimoramos algo para receber os visitantes. O objetivo da Casa do Pelznickel é mostrar a nossa tradição desde a figura do Papai Noel do Mato, os seus trajes e costumes, mas também o espírito natalino que herdamos dos nossos antepassados”, explica o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler.

Segundo ele, quem passar pela Pelznickelplatz este ano poderá ver melhorias no espaço do São Nicolau, onde são escritas as cartinhas pelas crianças e um poço infinito logo na na estrada da casa, entre outras novidades.

Dias de evento e ingressos

A PelznickelPlatz 2023 recebe o público no mês de dezembro, nos dias 8 e 9, das 19h às 23h. No domingo (10), das 17h às 21h. Nos dias 15 e 16, das 19h às 23h e no dia 17 de dezembro, das 17h às 21h. O evento é realizado na rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes, em Guabiruba.

O Ingresso da Tradição, que foi instituído na edição passada para possibilitar a realização de melhorias, permanece o mesmo valor. A contribuição é de R$ 10 por pessoa e crianças até 12 anos não pagam entrada.

Os Pelznickels também saem às ruas da cidade no dia 2 de dezembro, durante o Desfile Natal Mágico de Guabiruba, a partir das 19h. Na quarta-feira, 6 de dezembro, eles invadem os bairros com o Desfile de São Nicolau e no dia 23, a participação será no desfile do Presépio Vivo.

Na véspera de Natal, 24, será realizado um desfile também pelas ruas do município e visita em algumas residências.

