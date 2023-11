Com Isabel R. Almeida

A influenciadora digital Ianka Cristini anunciou, por meio das redes sociais, que está grávida de gêmeos, frutos da relação com o marido Bruno Martins, que também trabalha com a internet. O anúncio ocorreu com a postagem de um vídeo no Instagram que dizia que a família tinha aumentado para seis, Ianka já é mãe de duas meninas Ana Clara, de 9 anos, e Alana, de 7 anos.

“Não foi fácil. Mas eu sabia que Deus iria nos honrar, e a benção veio em dobro. A reação da família do Bruno, nunca me senti tão acolhida e amada. Deus cuidou de todos os detalhes. Meus pais estavam comigo em todo momento e descobriram comigo. Mas sabe o que mais me tocou? Foi a perfeição dos planos de Deus! Eu tive 2 gestações difíceis, sem apoio, sem um homem do meu lado, sem amor, sem acolhimento. E mesmo assim eu sonhava com uma família estruturada, um casamento bom, mais filhos e por muitas vezes me chamaram de doida. Mas pra Deus nada é impossível e hoje eu tenho a minha família”, escreveu a influenciadora numa publicação.

Em seguida, Ianka também publicou outro vídeo que mostrava a reação do marido e dos familiares ao saber da gravidez de gêmeos. Nas redes sociais, a influencer afirmou que fez tratamento para engravidar e gravidez foi planejada, que ainda não sabe o sexo dos bebês, mas que o chá revelação acontecerá dia 23 de dezembro.