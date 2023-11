Fórum Sindical de Brusque apresenta novo coordenador para 2024

O Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical) realizou na sexta-feira, 24, sua última reunião de 2023. Na pauta, estava a posse do novo coordenador do Fórum, Izaias Otaviano, atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e Região (Sintricomb) e da Nova Central Sindical.

Izaías assume a coordenação dos trabalhos a partir de janeiro de 2024. O novo coordenador substitui a sindicalista Marli Leandro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest), que liderou o grupo por dois anos.

Marli ressaltou que o trabalho do Fórum Sindical de Brusque é muito importante, pois agrega todos os sindicatos de trabalhadores da cidade. “Onde a gente discute as pautas que são de relevância para todas as categorias, questões e ações em que podemos trabalhar em conjunto. Então, sem sombra de dúvidas, o trabalho e o movimento feito pelo Fórum Sindical é fundamental para toda a classe trabalhadora”, ressalta.

A ex-coordenadora também agradeceu pelos dois anos em que esteve à frente do grupo. “ Só tenho a agradecer por todo o apoio que tive de todos os companheiros e dirigentes sindicais. Nessa reunião a gente se despede da coordenação e faz uma análise e reflexão de todo este período, das ações importantes que realizamos e agora é torcer para que consigamos nos manter firmes e unidos, que consigamos avançar enquanto entidades sindicais e desejar muito sucesso ao novo coordenador Izaias”, disse.

Continuidade das ações

Ao assumir os trabalhos a partir de 2024, Izaias Otaviano enfatizou seu compromisso pela continuidade das ações. “A Marli fez um trabalho excelente nos últimos dois anos e todos os coordenadores que nos antecederam, também o fizeram. Sabemos das dificuldades que o movimento sindical tem, de maneira geral, e fazer a coordenação do Fórum Sindical, que engloba entidades tão representativas, é uma grande missão”, menciona.

“Agora cabe a mim dar sequência a este trabalho que iniciamos lá em 2011, quando instituímos o Fórum Sindical de Brusque. Já estive na coordenação por dois anos (2014-2015) e entendo que podemos contribuir ainda mais e bem representar todo o grupo”, ressaltou.

Os dirigentes sindicais desejaram votos de sucesso à nova coordenação do Fórum Sindical e também ressaltaram todo o trabalho realizado pela sindicalista Marli Leandro. Além disso, durante a reunião foi realizada uma análise de conjuntura e debatidos temas relacionados às questões trabalhistas, negociações coletivas, entre outros.

