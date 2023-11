Homem fica preso nas ferragens após batida frontal entre carro e caminhão, em Porto Belo

Na manhã desta terça-feira, 28, um homem, de 26 anos, ficou preso nas ferragens após colisão entre um caminhão e um carro, na avenida Governador Celso Ramos, em Porto Belo. O acidente aconteceu por volta das 9h20.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem, de 56 anos, que conduzia o caminhão, modelo M.Benz/Atego, contou que vinha pela avenida no sentido Centro de Porto Belo, quando no início da subida do morro, avistou o veículo, modelo Fiat Fiorino, descendo a via pela contramão de direção.

Ainda de acordo com o condutor do caminhão, o Fiat ainda tentou voltar para a sua faixa regular, no entanto um caminhão Baú também descia a frente dele e para evitar a colisão neste caminhão, o condutor voltou para a contramão, colidindo frontalmente.

O motorista do caminhão informou que desceu do veículo para socorrer o condutor do Fiat. Ele estava consciente e lhe disse que ficou sem freios.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, que levou em torno de uma hora para tirar a vítima das ferragens. O motorista teve ferimentos graves nos membros inferiores e tórax, com suspeitas de fratura de fêmur, sendo conduzido pelo Samu ao Hospital Ruth Cardoso.

