Rio Itajaí-Mirim poderá passar dos 6 metros na madrugada desta quarta-feira, em Brusque

No fim da tarde desta terça-feira, 28, por volta das 17h50, a Defesa Civil de Brusque atualizou as projeções sobre o nível do rio Itajaí-Mirim, que deve sair da sua calha nas duas margens da Beira Rio.

Nas últimas 24 horas de chuva, Brusque acumulou 107 milímetros. Vidal Ramos apresentou 93 milímetros acumulados. Presidente Nereu registrou 72 milímetros e Botuverá, 84 milímetros.

A estimativa da Defesa Civil de Brusque é de que o rio Itajaí-Mirim deve chegar a até 6,65 metros na madrugada desta quarta-feira, 28, por volta da 3h30. A útila atualização, feita às 18h30, o nível do rio estava em 3,67 metros.

“Com esse volume de chuva, após às 10h, houve uma elevação brusca do rio lá em Vidal Ramos, atingindo um pico de 4,23 metros por volta de 16h. Então, com esse pico a gente fez uma projeção para Brusque, que indica um pico de 6,65 metros por volta de 3h30 desta quarta-feira”, informou Edevilson Cugiki, agente de Defesa Civil.

Com esse nível, o rio Itajaí Mirim não chegará a atingir nenhuma casa. O órgão ressaltou que essa é uma projeção inicial, podendo sofrer alterações nas próximas horas. Em caso de emergência, é possível ligar para a Defesa Civil, no número 199, ou para os Bombeiros, no 193.

