Câmara aprova projeto para corrigir lei que define critérios para eleição de diretores de escolas em Brusque

A Câmara de Vereadores de Brusque aprovou nesta terça-feira, 28, projeto para corrigir uma limitação que impedia a participação de servidores com pós-graduação

stricto sensu (mestrado) no processo de escolha de diretores de escola de Brusque. O texto é de Jean Pirola (PP).

Na situação atual, para participar do processo de seleção, o servidor deve ter especialização em Gestão Escolar, em nível de pós-graduação lato sensu. Essa limitação impedia a participação de servidores com pós-graduação stricto sensu, que está acima do lato sensu na hierarquia acadêmica.

“A lei ficou vaga nesse sentido. Infelizmente, só fomos notar quando fomos chamar os diretores para as eleições. Conversamos com o prefeito e a secretária de Educação. Temos que premiar aquele que mais estudou, que estava ficando de fora do processo de escolha”, explicou Pirola.

