Chuva em Brusque: Defesa Civil divulga número de ocorrências atendidas nesta terça-feira

Por volta das 17h50 desta terça-feira, 28, a Defesa Civil de Brusque informou que foram contabilizadas 17 ocorrências atendidas durante as chuvas que caíram no município nas últimas 24 horas. A maior parte são deslizamentos em residências.

Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, ocorreram oito deslizamentos nos bairros Bateas, Nova Brasília, Santa Rita e São Pedro. Também houveram 6 pontos de alagamentos em Dom Joaquim, Santa Teresinha e Rio Branco, além do registro de duas quedas de árvores em Águas Claras e Dom Joaquim.

“Esses pontos encheram principalmente por conta de situações que envolvem o sistema de drenagem, ainda assoreado por causa da enchente do dia 17. Foram aproximadamente 17 ocorrências registradas”, contou Edevilson Cugiki, agente da Defesa Civil.

Saída da calha

No fim da tarde desta terça-feira, 28, a Defesa Civil de Brusque atualizou as projeções sobre o nível do rio Itajaí-Mirim, que deve sair da sua calha nas duas margens da avenida Beira Rio.

A estimativa é de que o rio Itajaí-Mirim deve chegar a até 6,65 metros na madrugada desta quarta-feira, 28, por volta das 3h30. Com esse nível, o rio Itajaí Mirim não chegará a atingir nenhuma casa.

