Vereador sugere ampliação do tempo de tolerância para a Área Azul em Brusque

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 28, requerimento de Jean Dalmolin (Republicanos) que sugere a ampliação do tempo de tolerância e a implementação de sistema de cobrança mais moderno da Área Azul, sistema rotativo de estacionamento no município, que é administrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

De acordo com o vereador, o “aumento do tempo mínimo de estacionamento permitirá que os cidadãos realizem suas atividades com mais tranquilidade, sem a pressão de um

limite de tempo muito restrito”.

Dalmolin também solicita estudos para implementação de um sistema de cobrança mais moderno e acessível, que inclua opções de pagamento por cartão ou Pix. Ele acredita que a medida facilitará o processo de pagamento, tornando-o mais rápido e seguro, e atende às preferências de um público mais amplo.

