Com menos de um mês para o verão, Santa Catarina já está preparada para receber pessoas de todo o Brasil e do mundo. Segundo o Almanach — Sistema de Inteligência Turística de Santa Catarina —, o estado aguarda um número expressivo de turistas internacionais também será maior que em 2022 em 146%, sendo os argentinos a maior parcela, seguidos de chilenos e paraguaios.

Além disso, os dados apontam que haverá um aumento no fluxo aéreo de 10% comparado com o ano anterior, com saídas previstas dos aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Campinas, com destinos para os aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Chapecó.

Ainda, o fluxo marítimo também apresenta um crescimento de 62%, em que as cidades de Balneário Camboriú – cinco navios, Itajaí – quatro navios, e Porto Belo – três navios, terão mais embarcações previstas para 2023, e, no total, serão ofertados 370 mil leitos ofertados.

Somente Balneário Camboriú, entre 28 de novembro e 27 de abril, terá uma escala de 60 cruzeiros na cidade. De acordo com a Prefeitura de Balneário Camboriú, a temporada de cruzeiros 2023/24 é a maior que a cidade recebeu em seis anos. Ao todo, são 15 navios diferentes de nove companhias, desde navios de alto luxo até navios residenciais.

O Almanach também registrou que haverá um aumento de 17% nos trabalhos informais durante a temporada de verão, especialmente nas áreas de alimentação, hospedagem, atividades culturais e desportivas, transporte e agências de viagem.

Dessa forma, destaca-se o aumento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) turístico, com um crescimento de 7% na alta temporada de 2022. Por fim, o levantamento aponta a ampliação na estimativa da população flutuante, sendo 75% a mais do que na mesma época do ano anterior.

De acordo com o Almanach, estima-se que o número de visitantes chegue a mais de 880 mil pessoas em Santa Catarina na temporada de verão de 2023/2024. A pesquisa mostrou quais são as principais atrações do estado, como Beto Carrero World, Parque Unipraias Camboriú, Cristo Luz, Praia das Laranjeiras e Praia das Bombinhas.