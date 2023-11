Após cidades do Vale do Itajaí enfrentarem volumes excepcionais de chuva entre segunda-feira, 27, e terça-feira, 28, os especialistas em meteorologia agora preveem a chegada do calor para a segunda metade desta semana na região.

Embora a persistente condição de umidade até então observada venha ceder espaço, proporcionando momentos mais propícios para atividades ao ar livre, é importante destacar que esse aquecimento previsto também abre caminho para o risco de temporais nos próximos dias.

Antes de adentrarmos na previsão do tempo, é relevante destacarmos os significativos volumes de precipitação registrados durante este evento chuvoso que impactou Brusque e outras cidades da região nos primeiros dois dias desta semana.

Evento chuvoso em números

Confira abaixo o levantamento completo, apresentando os dados pluviométricos provenientes da rede Groh Estações em cada local mencionado no anexo.

Vale ressaltar, pois, que um dos destaques é o bairro Planície Alta, em Guabiruba, liderando a apuração com 149,2 mm. Acompanhe as marcas:

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Calor à vista após anúncios

Mais uma edição anexada à extensa lista de matérias que o Blog do Ciro Groh tem o prazer de compartilhar com seu vasto público.

Este trabalho dinâmico, então caracterizado por um alto padrão editorial e isento de futilidades, continua possível graças ao apoio incondicional dos nossos valorosos anunciantes.

Neste momento, dedicamos merecidamente este espaço a eles.

Convidamos você, estimado leitor, a explorar os produtos e ofertas oferecidos por esses parceiros fiéis, que acreditam e sustentam esse trabalho. Basta clicar nos banners abaixo.

Sua ação não apenas proporcionará uma visão mais detalhada de cada anunciante, mas também contribuirá diretamente para a continuidade do nosso trabalho.

Esta missão, após esta breve introdução, segue adiante, enriquecida por informações complementares e ilustrada por imagens marcantes.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – O lugar dos sonhos que a barragem de Botuverá pode inundar

2. Descubra as cascatas que marcam o nascimento do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos

3. Erosão nas margens: especialista examina causas em Brusque

Calor depois da chuva

Nesta etapa da edição, dedicaremos nossa atenção exclusivamente à previsão do tempo para Brusque e toda a região, então válida para o restante desta semana.

A expectativa é de calor nos próximos dias, como mencionado anteriormente, o que abre espaço para as típicas trovoadas de verão, demandando atenção especial.

Buscamos, portanto, informações detalhadas sobre essa síntese junto ao especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Todos os detalhes dessa conversa estão disponíveis no boletim, apresentado imediatamente após a foto.

Calor e chuvas de verão

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim trazendo detalhes sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira, não apenas voltada a Brusque, mas para todo o Vale do Itajaí.

O dia promete condições mais favoráveis para atividades ao ar livre se comparado aos dois dias anteriores.

Isso se deve ao fato de que os simuladores indicam algumas aberturas de sol, embora sempre acompanhadas de nuvens.

Não podemos descartar o risco de trovoadas a partir do meio da tarde em direção à noite; no entanto, elas serão de caráter isolado.

Em outras palavras, pode chover em uma área específica e praticamente nada em outra próxima.

Essa variação está relacionada ao aquecimento previsto nos termômetros, podendo as temperaturas se aproximar ou atingir a marca dos 30°C.

Restante da semana

Ao voltarmos nosso olhar para o restante desta semana, vislumbramos a chegada de um clima de verão em Santa Catarina, e a região de Brusque não escapa dessa tendência.

Entre quinta-feira e sábado, os termômetros têm a possibilidade de facilmente ultrapassar os 30°C.

Nesse período, são esperadas aberturas de sol entre nuvens, mantendo a condição propícia para trovoadas de verão, principalmente do meio da tarde ao período noturno. Muitas áreas devem permanecer sem chuva.

Destacamos especialmente o sábado, que promete um calor intenso, com indícios de ultrapassar os 35°C no Vale do Itajaí.

Essa expectativa pode desencadear temporais ou trovoadas fortes devido a essa elevação prevista nos termômetros.

Quanto à questão de enchentes, essa situação adversa deve dar uma trégua por alguns dias. A atenção, como mencionado anteriormente, concentra-se principalmente nas encostas, devido ao solo já estar encharcado.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos dos leitores

Encerrando nossa cobertura editorial, aprecie as deslumbrantes paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As fotografias ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local mencionado nas legendas.

Uma verdadeira celebração da diversidade de cenários que cada colaborador vem ilustrar de forma única e inspiradora, enriquecendo a experiência visual.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK