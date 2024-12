Dezembro avança para o seu décimo segundo dia, sob as condições do tempo impondo um cenário meteorológico de umidade constante em Brusque.

Com isso, a predominância de nuvens densas sobre o município tem limitado as aberturas prolongadas de sol, mantendo assim o padrão da instabilidade climática.

Até agora, apenas três dias de dezembro se passaram sem registro de chuva na cidade, resultando em um acumulado médio em torno de 130 mm em 12 dias.

Esse volume está próximo da média histórica para todo o mês, que geralmente registra cerca de 170 mm em seus 31 dias.

No entanto, as expectativas começam a apontar para uma mudança gradual na condição do tempo, indicando a possibilidade de períodos mais firmes a partir da segunda quinzena de dezembro.

Até lá, Brusque ainda deve enfrentar eventos de chuva volumosa, especialmente no sábado, 14, reflexo da chegada de uma frente fria na sexta-feira, 13, a partir da noite.

Para trazer uma análise técnica e detalhada sobre o tema, contamos com o respaldo do meteorologista Leandro Puchalski.

Confira as informações completas na íntegra da nota, exposta logo após a foto.

Segunda quinzena e o tempo

Vamos iniciar este boletim indo direto às projeções climáticas para a segunda quinzena de dezembro, com foco em Brusque e região.

Tendo por base os dados mais recentes, tudo indica que a segunda metade do mês será mais seca, se comparada aos primeiros 15 dias.

Se essa tendência se confirmar, as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim poderão esperar períodos mais longos de sol.

No entanto, vale ressaltar que isso não significa a ausência total de chuva.

Alguns intervalos úmidos ainda devem ocorrer até o fim do mês, e pancadas fortes de chuva não estão descartadas.

Contudo, o período vindouro sinaliza ser mais favorável para quem planeja atividades externas.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, os termômetros não apontam para picos extremos de calor até o fim de 2024.

Embora episódios de aquecimento acima de 30°C possam acontecer, causando desconforto, não se espera que as temperaturas ultrapassem os 36 a 37°C neste restante de ano.

O tempo atual

Focando na previsão atual, o tempo em Brusque e região deve permanecer predominantemente seco, com variação de nuvens, entre esta quinta e sexta-feira.

No entanto, a partir do fim da tarde em direção à noite de sexta-feira, uma frente fria deve atingir as cidades no Vale do Itajaí-Mirim, trazendo pancadas de chuva com possíveis trovoadas.

Esse sistema influenciará o tempo no sábado, que promete ser um dia mais chuvoso, embora haja melhorias previstas a partir da tarde.

No domingo, a previsão é de aquecimento nos termômetros, podendo ultrapassar os 30°C, o que pode desencadear a volta da chuva entre a tarde e o período noturno.

Portanto, quem planeja atividades até domingo deve considerar essas variações climáticas e se programar previamente para evitar contratempos.

Monitoramento

Continuaremos acompanhando as atualizações, pois os modelos meteorológicos estão sujeitos a mudanças conforme novos dados forem sendo incorporados.

Seguiremos monitorando e fornecendo informações relevantes sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente, então, revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, os dados em destaque na cor azul indicam os volumes de chuva acumulados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, permitindo assim uma análise completa das condições meteorológicas observadas no período.

Fotos dos leitores

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

