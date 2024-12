Em 2024, a Escola Municipal Professora Maria Luiza da Silva Dias, em Botuverá, iniciou um projeto inovador de ensino integral, onde a professora Angelita Molinari Colombi foi desafiada a fazer parte.

Com mais de três décadas de experiência na área, Angelita então concebeu e implementou essa iniciativa, que tem transformado a rotina escolar dos alunos do bairro Ribeirão do Ouro.

A proposta, intitulada “Corpo, Saúde e Meio Ambiente”, oferece aos estudantes uma jornada educativa completa, com atividades que vão além da sala de aula.

Graças à dedicação de Angelita e ao apoio de toda a equipe pedagógica, os alunos têm a oportunidade de aproveitar três dias letivos completos por semana.

Durante as manhãs, participam de oficinas especialmente planejadas. Contudo, à tarde, seguem com aulas regulares, que complementam o conteúdo das atividades práticas.

Essa rotina, além de intensa, promove um aprendizado mais completo. Além disso, torna o processo educacional mais envolvente e dinâmico para todos.

Botuverá, cultivando o futuro

Uma das marcas do projeto é a ênfase na sustentabilidade.

Através de atividades como a criação de obras de arte com materiais reciclados, os alunos aprendem a valorizar o meio ambiente e a adotar hábitos mais ecológicos.

A horta escolar, por sua vez, incentiva a alimentação saudável e o contato com a natureza.

A professora Angelita então destaca a importância de oferecer uma educação integral, que abrange os aspectos cognitivo, socioemocional e físico dos alunos.

Para tanto, a escola promove diversas atividades que estimulam a criatividade e a colaboração, como oficinas de música, arte e dramatizações.

Com o apoio da instituição e o engajamento dos professores, o projeto tem proporcionado aos alunos uma experiência de aprendizado única e significativa.

Escola inova em Botuverá

Ao longo do ano, os estudantes participaram de visitas a propriedades rurais e desenvolveram projetos que abordam temas como a importância da água e a preservação da fauna e da flora.

Essas iniciativas, que contam com a participação ativa dos alunos, demonstram o compromisso da escola em formar cidadãos conscientes e responsáveis.

Angelita, pois, celebra os resultados alcançados pelo projeto e ressalta a importância de oferecer aos alunos um ambiente de aprendizagem acolhedor e estimulante.

“Ver os alunos se desenvolvendo de forma integral e engajados com as questões ambientais é muito gratificante”, afirma a professora.

O sucesso do projeto “Corpo, Saúde e Meio Ambiente” é resultado do trabalho conjunto de Angelita, dos demais professores e da comunidade escolar.

Essa iniciativa pioneira demonstra que a educação pode ser um agente de transformação social, preparando os alunos para os desafios do futuro.

Escola de Botuverá em ação

Para finalizarmos esta reportagem e te levarmos para dentro da escola de Botuverá, preparamos uma galeria de imagens exclusiva.

Nela, você poderá conferir de perto o dia a dia dos alunos, a natureza exuberante da região e os projetos que estão transformando a comunidade.

Uma experiência visual completa para você, exposta a seguir.

*Créditos das imagens: Angelita Colombi >>

