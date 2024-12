Neste domingo, 1, de céu cinzento, em Brusque, o céu nublado não foi obstáculo para a beleza que o Santuário de Azambuja, com seus mais de 100 anos de história, pôde oferecer aos olhos de quem o contempla.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Mesmo sob uma atmosfera envolta em nuvens, seu charme se fez presente, capturado tanto em fotos aéreas quanto em registros terrestres, como se a própria natureza, ao se cobrir de cinza, quisesse destacar a grandiosidade do local.

Durante as missas, que aconteceram ao longo da manhã, a devoção tomou conta do espaço, trazendo com ela um clima de tranquilidade e fé.

Entre as celebrações, a oportunidade de registrar momentos únicos então se apresentou.

Além da espiritualidade que permeava o local, os batizados agendados tornaram esta primeira manhã de dezembro ainda mais memorável, imprimindo nas imagens uma aura única.

Azambuja sob novos ângulos

Assim, enquanto as preces se elevavam, as lentes das câmeras de celular e do drone imortalizavam o santuário em ângulos que antes poucos puderam apreciar.

As fotos que você verá mais adiante, logo após os anúncios, são um reflexo da harmonia entre o céu encoberto e a beleza serena do local.

Imagens aéreas, feitas por drone, mostram uma perspectiva única, revelando a imponência da igreja e seus arredores de forma quase mágica.

Já as fotos capturadas por câmeras de celular, então feitas com a mesma devoção e cuidado, ofereciam uma visão mais próxima, com a mesma profundidade emocional.

Cenários inesquecíveis de Azambuja

A combinação de cenários aéreos e terrestres vieram compor um mosaico da grandiosidade do Santuário de Azambuja, um marco histórico de Brusque com mais de um século.

Cada imagem é um convite irresistível a se apaixonar ainda mais por esse lugar especial, transportando o leitor para aquele entorno de paz.

Santuário de Azambuja em fotos

Agora, convidamos você a se perder nesses registros, que vão muito além da simples fotografia.

Eles são testemunhas de fé, história e, claro, de um patrimônio que, com o passar dos anos, segue encantando todos que têm o privilégio de apreciá-lo.

As imagens do Santuário de Azambuja, com suas diferentes perspectivas, nos lembram que, independentemente da forma como olhamos, o que importa é o que conseguimos enxergar por trás de cada detalhe.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

