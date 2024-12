Confira as adequações feitas no Campeonato Catarinense de futebol

A pedido dos clubes participantes, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) promoveu um novo Conselho Técnico do Catarinense Fort Atacadista 2025. O encontro foi realizado nesta sexta-feira, 29, em formato on-line e ficou decidido que o Campeonato Catarinense de futebol terá uma data a mais e contará com a fase de quartas de final em jogo único. Para ocorrer a adequação o Catarinense Fort Atacadista 2025 terá início dia 15 de janeiro.

No formato de disputa, a competição terá um turno único com os doze clubes se enfrentando entre si em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final em jogo único.

Também haverá uma única partida na semifinal. A final será disputada em dois jogos. A competição está prevista para se encerrar no dia 22 ou 26 de março.

Participaram do Conselho Técnico o presidente da FCF, Rubens Angelotti, o secretário geral Cláudio Gomes, o diretor do Departamento de Competições, Carlos Crispim, o diretor do Departamento de Arbitragem, Kleber Lúcio Gil, o assessor do Departamento de Competições, José Carlos Goulart Júnior, o procurador jurídico, Rodrigo Capella, o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Santa Catarina (SAPFESC), Marcelo Cruz, representantes de Avaí, Barra, Brusque, Caravaggio, Criciúma, Chapecoense, Concórdia, Figueirense, Joinville, Marcílio Dias e Santa Catarina. O Hercílio Luz não participou do encontro.

