Primeira edição da Corrida do Pelznickel combina atividade física e cultura em Guabiruba

A primeira edição da Corrida do Pelznickel, em Guabiruba, reuniu cerca de 280 participantes na manhã deste domingo, 1º. Os percursos de 5 km (corrida), 2,5 km (caminhada) e as corridas kids foram realizadas pelas ruas do Centro da cidade. A largada foi às 7h30.

O grande diferencial do evento foi combinar a atividade física com a tradição da cultura local, com a presença dos Pelzickels animando os corredores.

O secretário de Esportes, Joelcio Moises Paes Rodrigues, explica que a ideia do evento surgiu em uma conversa com a superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein.

“Guabiruba se destaca com atletas que correm por todo o estado. (A realização de um evento desse porte) Era uma demanda grande dos corredores aqui da cidade, que sempre precisavam participar de eventos de outras cidades. Temos muita gente da região correndo, além da nossa cidade, também de Brusque, Gaspar, Balneário Camboriú e até uma da Argentina. Esse pontapé inicial é importante para trazer ainda mais corridas para o município”, destaca.

A prefeitura, que organizou uma corrida no município pela primeira vez, aproveitou boa parte da estrutura montada no dia anterior, para o Desfile Natal Mágico, para incentivar a prática da atividade física.

“O percurso foi centralizado para aproveitar a estrutura do desfile. Foi um percurso de duas voltas, que ficou bem legal. Saiu tudo como planejamos, foi um sucesso”, ressaltou. A corrida foi organizada pela Prefeitura de Guabiruba, através da Fundação Cultural e Secretaria de Esportes, com a DTO Sports. Cerca de 40 pessoas trabalharam na logística do evento.

Duas vitórias em dois dias

Rafinha Oliveira, 34 anos, de Brusque, foi o vencedor da corrida de 5 km. Foi a primeira vez que ele terminou em primeiro em eventos em dias consecutivos, já que também terminou na primeira colocação da Corrida Neon, realizada em Brusque na noite anterior.

“É a primeira vez na minha vida em oito anos que corro provas em dias seguidos. Corri bem nos dois dias. Essa vitória vai para todo mundo que me apoia, que torce por mim e aos meus patrocinadores. Estou treinado para isso e preparado para novos desafios. Foi um percurso legal, com uma subidinha para nos desafiar. É para isso que corremos”.

Grupos de corridas marcam presença

Vários grupos de corrida e de assessorias participaram da Corrida do Pelznickel. Um deles foi a assessoria do educador físico Ramiro Dias, 50 anos, que tem uma empresa que oferece treinamento on-line.

No total, 18 corredores da assessoria R Dias participaram da corrida. Eles tiveram uma estrutura especial montada com uma tenda para se prepararem, hidratarem, se alimentarem e também para confraternizar durante o evento.

“Tenho alunos em Brusque, Guabiruba e também em outras cidades do Brasil. Nos eventos da região, montamos uma tenda, com água, cuca e guarda-volumes para os alunos se encontrarem e receberem suporte”.

Ramiro destaca a importância de iniciativas como essa para incentivar os praticantes de corrida da região.

“Viemos em uma crescente pós-pandemia, mas no ano de 2024 o número de eventos diminuiu. Mas surgiram vários nesse fim de ano, que não estavam no calendário, o que foi legal. É importante termos um calendário mais preenchido. A corrida foi muito legal, com essa questão cultural do Pelznickel. O percurso aqui foi difícil, bem peculiar, com subidas e uma descida não tão fácil. A organização está de parabéns, foi excelente”.

Pódios das corridas de 5 km

Masculino

Colocação Nro de Peito Nome Sexo Idade Fx. Etária Tempo Bruto Tempo Líquido 1 187 RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO M 34 M3034 00:17:18 00:17:17 2 177 RAFAEL FRANCISCO SCHLINDWEIN ODISI M 32 M3034 00:18:45 00:18:45 3 264 MARCIO PASQUALINI M 46 M4549 00:18:45 00:18:45 4 240 VALDINEI BRITO FAVACHO M 36 M3539 00:18:45 00:18:44 5 266 MARCOS ANTONIO BOOS M 27 M2529 00:18:48 00:18:47

Feminino

Colocação Nro de Peito Nome Sexo Idade Fx. Etária Tempo Bruto Tempo Líquido 1 163 GLEISIANE DE SOUSA MOREIRA F 35 F3539 00:22:14 00:22:14 2 226 LUCIANA TARTER F 37 F3539 00:23:16 00:23:16 3 265 BEATRIZ TREIDER ANASTACIO F 26 F2529 00:23:43 00:23:42 4 245 MARIA DAS GRACAS ELEUTERIO F 25 F2529 00:24:35 00:24:35 5 176 MARILENE SCHLINDWEIN ODISI F 54 F5054 00:25:20 00:25:19

