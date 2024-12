Tudo que você precisa saber sobre incêndio na Pittol em Brusque

A ocorrência do incêndio que atingiu a loja da Pittol em Brusque foi encerrada na tarde deste sábado, 30, por volta das 16h. A tragédia mobilizou o Corpo de Bombeiros de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú na madrugada deste sábado, por volta das 3h10. O incêndio destruiu a loja, cujo telhado colapsou.

Para apagar o incêndio na loja, que fica localizada na Avenida Cônsul Carlos Renaux, os bombeiros utilizaram 100 mil litros de água, sendo 80 mil para extinguir as chamas e 20 mil para rescaldo e resfriamento das paredes vizinhas.

O oficial do dia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), Major Motelievicz, esteve presente no local e, em conjunto com o diretor da Defesa Civil de Brusque, realizaram a avaliação da estrutura e adjacências, além de orientarem os responsáveis.

O local foi totalmente isolado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, com faixas de interdição, cones e cavaletes. O responsável pela loja Pittol manteve um guarda na porta do estabelecimento para fazer a segurança e impedir possíveis invasões no interior da estrutura. O guarda foi orientado a ligar para o número 193 em caso de necessidade.

Lojas vizinhas foram impactadas

O gerente da loja Berlanda foi orientado a manter o estabelecimento fechado, pois o imóvel fica ao lado da edificação incendiada e a parede de ambas as lojas apresentava acentuada inclinação e rachaduras extensas com risco iminente de colapso.

Já o engenheiro responsável técnico da loja Koerich fez avaliação da edificação sob sua responsabilidade acompanhado do oficial de dia. Ele se comprometeu em manter a área de depósito fechada, visto que era a área da edificação com maior risco estrutural.

O responsável pela loja Americanas não foi encontrado, porém já havia fechado o estabelecimento e dispensado os funcionários.

De acordo com o relatório dos bombeiros, o proprietário da loja Pittol chegou no local na parte da tarde e apresentou o responsável técnico que posteriormente apresentará um plano de trabalho para desmonte, recuperação e eliminação de risco de colapso da estrutura e de estruturas vizinhas.

Houve necessidade de dois apartamentos residenciais permanecerem fechados, conforme o relatório dos bombeiros. A Defesa Civil fez a orientação e a vistoria com a proprietária que se comprometeu em mantê-los fechados até segunda ordem.

O prefeito em exercício, André Batisti, esteve presente no local e colocou à disposição funcionários da Secretaria de Obras que estiveram no local com uma retroescavadeira. Além disso, também estiveram presentes funcionários do Samae com um caminhão pipa para eventuais necessidades.

Prejuízo milionário

A Pittol estima uma perda de cerca de R$ 8 milhões em mercadorias após o incêndio que atingiu a loja.

A empresa ressaltou que o valor total ainda está sendo estimado. Porém, também foi informado que nesta sexta-feira, 29, durante a Black Briday, a loja bateu recorde de vendas na história da unidade. “Nosso principal momento do ano e acontece isso. Só tristeza”.

Polícia investigará o caso

A Polícia Civil vai investigar o incêndio na Pittol em Brusque. A loja na avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro, foi destruída pelo fogo na madrugada deste sábado, 30.

A 1ª Delegacia de Polícia de Brusque comunicou durante a tarde que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente.

Uma equipe de plantão já tomou as providências preliminares. A Polícia Civil também encaminhou uma solicitação de perícia para a Polícia Científica de Brusque, que comparecerá no local oportunamente para uma análise técnica detalhada.

Além disso, os registros das demais forças de segurança, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, vão auxiliar na apuração dos fatos.

