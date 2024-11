VÍDEO – Incêndio atinge loja Pittol durante a madrugada deste sábado em Brusque

Por volta das 3h30 deste sábado, 30, um incêndio atingiu a loja Pittol Calçados, na Avenida Cônsul Carlos Renaux, em Brusque.



O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atendeu a ocorrência. As chamas foram extinguidas ainda durante a madrugada deste sábado. Informações sobre a causa do incêndio serão investigadas.

A Pittol emitiu uma nota sobre o incêndio. Confira:

A Rede Pittol informa que, na madrugada do dia 30 de novembro de 2024, foi registrado um incêndio de grandes proporções na lial de Brusque, localizada na Avenida Cônsul Carlos Renaux, no centro de Brusque, Santa Catarina.

Felizmente, não houve feridos, e o Corpo de Bombeiros Militar de Brusque atuou rapidamente para conter as chamas. O incêndio, ocorrido na noite de sábado, gerou grande preocupação na comunidade local e foi amplamente divulgado nas redes sociais. As equipes de combate a incêndio foram mobilizadas com agilidade, e o trabalho conjunto dessas forças foi crucial para controlar o fogo e evitar maiores danos, incluindo às estruturas vizinhas à loja.

As causas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. No entanto, a rápida resposta dos sistemas de segurança e a eciência das equipes de resgate foram decisivas para limitar as proporções do ocorrido.

A Rede Pittol agradece imensamente ao Corpo de Bombeiros e a todos os prossionais

envolvidos no controle do incêndio, além de contar com o apoio e a compreensão da comunidade neste momento delicado. Seguiremos mantendo a todos informados sobre os desdobramentos relacionados ao incidente.

