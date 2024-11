A previsão do tempo para este sábado, 30, em Brusque e região, indica a manutenção de um padrão de verão sujeito a instabilidades, exigindo planejamento antecipado para atividades ao ar livre de média a longa duração.

Apesar de períodos de sol entre nuvens, o abafamento tende a potencializar condições propícias para a formação de novas instabilidades, dificultando a permanência de um clima totalmente firme.

Para um panorama técnico e detalhado sobre padrão meteorológico então esperado, contamos com a análise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Confira a íntegra da nota, emitida pelo profissional, logo após a foto.

O tempo neste sábado

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim inicia com as informações climáticas, mantendo as características de um clima de verão neste sábado em Brusque e região.

Em termos práticos, isso então sinaliza que o tempo não estará completamente firme.

O abafamento previsto, em torno de 27 a 30°C, será o principal responsável pela formação de novos episódios de chuvas, sobretudo a partir do meio da tarde em direção à noite.

O sol também deve aparecer em intervalos, porém tende a não predominar, por conta da maior cobertura de nuvens prevista.

O tempo no domingo

Avançando com as projeções para o domingo, espera-se um dia sob alternância entre sol e nuvens em Brusque e região.

No entanto, a instabilidade atmosférica tende a persistir, abrindo a possibilidade de chuvas isoladas, sem horário definido para ocorrência.

Recomenda-se, portanto, cautela e planejamento antecipado para atividades externas de média a longa duração.

As temperaturas diurnas prometem se manter em níveis que mantêm a sensação de abafamento, com oscilações entre 26°C e 28°C.

Monitoramento

Lembramos que a previsão está sempre sujeita a alterações conforme novas informações forem sendo atualizadas.

Continuaremos, pois, monitorando a situação e trazendo os dados mais recentes sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela, de forma clara, os volumes de chuva registrados no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos marcados em azul.

Fotos dos leitores

Concluindo a pauta, não deixe de conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem retrata a essência de como a manhã deste sábado iniciou em cada um dos locais mencionados nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

