Escondida entre as matas exuberantes do Parque Nacional da Serra do Itajaí, no bairro Lageado Alto, em Botuverá, encontra-se uma joia rara que, então, cativa pela sua beleza singular.

A Cachoeira dos Molinari envolvida por um cenário de natureza intocada, é, sem dúvida, um dos mais belos refúgios naturais presentes na região do Vale do Itajaí.

O acesso, pois, é feito por uma trilha de aproximadamente 15 minutos, onde o visitante é imerso em uma atmosfera de tranquilidade e contato com a biodiversidade local.

Durante o percurso, o barulho suave das folhas ao vento e o cantar dos pássaros criam uma experiência sensorial que então prepara para o deslumbramento final.

Paraíso exclusivo em Botuverá

Esse tesouro natural, então mantido em uma propriedade particular, não está disponível para visitação pública espontânea.

No entanto, a família Molinari, proprietária do local, permite visitas mediante agendamento prévio, garantindo que o equilíbrio ambiental e a segurança do visitante sejam preservados.

Botuverá e suas riquezas

A experiência de estar diante dessa cachoeira vai além da simples contemplação, pois proporciona uma conexão profunda com a natureza e um sentimento de paz indescritível.

Com sua queda d’água cristalina e a vegetação ao redor, o local transmite uma sensação de conexão profunda com o ecossistema, tornando-se um destino inesquecível para quem o visita.

Para aqueles que têm o privilégio de conhecer a Cachoeira dos Molinari, a memória do local permanece como um testemunho da grandiosidade da natureza e da importância de preservar esses paraísos escondidos.

Botuverá, mais uma vez, mostra que suas riquezas naturais são capazes de emocionar e inspirar em cada detalhe.

Botuverá em fotos

Encerramos a pauta destacando as maravilhas deste lugar e seu entorno, incluindo a fascinante Cachoeira dos Molinari.

Este é mais um dos tesouros ocultos de Botuverá que temos o privilégio de compartilhar com nosso amplo público, celebrando a riqueza natural.

Para completar a experiência, convidamos você a apreciar a seleção especial de imagens que preparamos, capturando a essência e a beleza singular deste entorno deslumbrante.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

