A primavera de 2023, marcada por chuvas persistentes intensificadas pelo fenômeno El Niño, trouxe a Brusque uma sequência de cheias de menor porte que culminaram, no dia 16 de novembro, em uma enchente de grandes proporções.

Foi naquela fatídica sexta-feira que o rio Itajaí-Mirim atingiu o pico de 8,96 metros, resultando em grandes desafios para a população e marcando um dos episódios climáticos mais impactantes do ano.

Enchente e seus desafios

Embora nas semanas anteriores Brusque já tivesse enfrentado alagamentos pontuais, especialmente nas áreas mais baixas, esses episódios foram de menor intensidade e, em geral, limitados a transtornos no trânsito.

No entanto, o volume de chuva que se acumulava desde o início da estação encontrou seu ápice em novembro, transformando aquela enchente em um marco na história da cidade.

O impacto foi significativo, afetando assim diversas áreas do município e deixando marcas visíveis na infraestrutura local.

Diversos bairros ficaram submersos e ruas inteiras desapareceram sob as águas, dificultando a rotina dos moradores e exigindo grande mobilização da comunidade.

Apesar disso, Brusque demonstrou resiliência, enfrentando o desafio com ações coordenadas e solidariedade.

A enchente e sua memória

Agora, em novembro de 2024, ao completarmos um ano deste evento, relembramos o momento por meio de uma galeria de imagens aéreas, então, capturadas por drone.

Essas fotografias documentam a dimensão da enchente e oferecem uma perspectiva única sobre o impacto causado pelo evento extremo.

Mais do que recordar, a proposta é refletir sobre as lições aprendidas e a importância de medidas preventivas para minimizar os efeitos de episódios semelhantes no futuro.

Atualmente, Brusque vem enfrentando dias úmidos, com chuvas constantes, mas sem acarretar transtornos.

Este cenário reforça o papel fundamental do monitoramento climático e da preparação para lidar com as adversidades naturais.

As fotos resgatam a memória daquela enchente histórica, capturando os desafios enfrentados e a superação que marca a história de Brusque.

Enchente vista do alto

Para complementar as informações apresentadas ao longo deste texto, encerramos a pauta com uma galeria de imagens que retratam o impacto da enchente ocorrida em novembro de 2023, em Brusque.

As fotos, capturadas por drone, oferecem uma perspectiva aérea única, revelando, portanto, a amplitude da enchente que atingiu a cidade.

Confira as imagens a seguir e observe cada detalhe deste registro histórico.

