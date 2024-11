O 6º Acampamento Mirim, realizado entre os dias 15 e 17 de novembro em um acolhedor sítio em Botuverá, revelou uma experiência transformadora para 113 pré-adolescentes, culminando com uma missa marcando a conclusão do retiro.

Durante esses três dias, os jovens então imergiram em uma experiência espiritual marcante, desconectando-se das distrações cotidianas.

Sendo assim, esse acontecimento inesquecível ofereceu-lhes a oportunidade de fortalecer sua conexão com valores pessoais e o divino.

O retiro aconteceu num acolhedor sítio em Botuverá, e o encerramento foi marcado por uma emocionante missa, celebrada às 18h do domingo, 17, na Capela São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba.

Espaço lotado

A celebração foi conduzida pelo carismático padre Moisés Mittelstaedt e contou com a presença de familiares e amigos dos participantes.

O espaço interno da igreja, reconhecido por sua ampla capacidade, foi tomado pela emoção e fé.

Até mesmo o estacionamento de veículos, destacado por sua ampla capacidade, ficou completamente lotado, refletindo o impacto e a grandiosidade do evento.

Missa de fé e transformação

A missa de encerramento foi um momento de intensa espiritualidade, com cânticos que ecoaram pelas paredes da capela, envoltos por um clima de profunda conexão com Deus.

Os discursos emocionados dos participantes e dos organizadores, repletos de palavras de gratidão e amor, trouxeram lágrimas aos olhos de muitos, deixando uma marca profunda em todos os presentes.

Padre Moisés, com suas palavras inspiradoras, selou este retiro com chave de ouro, encerrando uma experiência que certamente transformou a vida de cada participante.

Enquanto os jovens estavam imersos no retiro, suas famílias também foram tocadas pela iniciativa da equipe de evangelização, que visitou os lares para levar a mensagem de amor de Deus.

Esse gesto, pois, preparou os corações para o momento tão aguardado do reencontro.

Quando a missa chegou ao fim, o reencontro entre os jovens e suas famílias foi um dos momentos mais emocionantes.

Abraços calorosos, sorrisos iluminados pela alegria e palavras de carinho fortaleceram os laços familiares e espirituais, tornando-se um símbolo do poder desse evento na vida de todos.

Dedicação e união em ação

O Acampamento Mirim, parte da Forania de Brusque, tem como missão evangelizar e envolver os jovens nas atividades de suas comunidades locais.

Mais de 400 pessoas se dedicaram de coração para tornar possível a realização desse evento, desde os servidores até os colaboradores externos, todos unidos em um esforço coletivo para proporcionar uma experiência inesquecível.

Para reviver os momentos marcantes da missa de encerramento do 6º Acampamento Mirim, confira a galeria de fotos que captura a essência dessa experiência única.

Ela está repleta de fé, emoção e transformações espirituais. Convidamos você a explorar essas imagens logo após os anúncios.

Missa de encerramento em fotos

Encerramos esta pauta com chave de ouro, apresentando os melhores cliques da missa de encerramento do 6º Acampamento Mirim, realizada na Capela São Cristóvão.

Confira abaixo as fotos cuidadosamente selecionadas, preparadas especialmente para você, nosso querido leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

