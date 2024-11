Procon-SC notifica a Yeesco, empresa líder de reclamações no ano

O Procon de Santa Catarina notificou, na última semana, a Yeesco, empresa líder de reclamações em 2024. Em até 20 dias, a empresa, que decretou recuperação judicial recentemente, deve enviar respostas a uma série de exigências. São centenas de pedidos atrasados que precisam ser solucionados.

Gigante do comércio eletrônico têxtil que atende a todo o Brasil, a Yeesco, localizada em Brusque, recebeu 715 reclamações formais apenas no Procon-SC em 2023 e 2024. A empresa também lidera o ranking do Zap Denúncias do Procon SC – todas sobre mercadorias não entregues. Entre as respostas exigidas, pelo Procon-SC estão:

1 – Esclarecer quais reclamações de consumidores foram atendidas e quais ainda estão pendentes;

2 – Anexar o comprovante de pagamento da restituição do valor devolvido a consumidores lesados;

3 – Anexar comprovante de entrega dos produtos que estavam atrasados;

4 – Anexar provas e explicações de defesa.

Em caso de descumprimento, o Procon-SC irá abrir um processo administrativo contra a Yeesco, de acordo com o Art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Histórico

A Yeesco assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) em junho deste ano, na qual se comprometeu a pagar R$ 80 mil de indenização pelos atrasos nas entregas de produtos. A empresa chegou a acumular mais de 62 mil queixas registradas no site Reclame Aqui – o Procon de Brusque proibiu as vendas online da empresa no final de abril deste ano.

A empresa perdeu na Justiça as duas contestações que tentou, mas reconquistou o direito de voltar a vender pela internet com o TAC. Entretanto, as reclamações não cessaram. A Yeesco segue com muita dificuldade em cumprir seus acordos comerciais e tenta, com a recuperação judicial, evitar falência e cumprir seus contratos.

O Procon-SC informa que acompanha de perto a situação e que atua para não deixar nenhum consumidor lesado.

Como acionar o PROCON SC

Telefone 151 – ligação gratuita apenas para tirar dúvidas dos consumidores.

Zap Denúncia – (48) 3665 9057: para realizar uma denúncia através do WhatsApp do Procon SC.

Site do Procon-SC: é possível fazer reclamações – entenda a diferença entre uma reclamação e uma denúncia.

Além disso, o Procon-SC atende presencialmente na Rua Conselheiro Mafra, 82, Centro, Florianópolis.

