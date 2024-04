E-commerce da loja Yeesco é fechado pelo Procon de Brusque após mais de 60 mil reclamações

O Procon emitiu uma decisão para fechar o e-commerce da loja Yeesco, de Brusque, devido ao número de reclamações. De acordo com o Procon, mais de 62 mil reclamações foram feitas nos últimos 12 meses no site Reclame Aqui. Contudo, em comunicado, a loja afirmou que o e-commerce segue operante e que a marca não concorda com a decisão do Procon.

A loja recebeu uma notificação para que encerre as vendas do seu e-commerce até que cumpra todas as exigências feitas pelo órgão.

Entre as principais reclamações dos consumidores está o fato de que a empresa não estipula um prazo para a entrega de seus produtos. Como consequência, a Yeesco demora meses para realizar suas entregas e, em muitos casos, nem mesmo entrega as mercadorias compradas.

Entre as demandas exigidas pelo Procon, que constam no Código de Defesa do Consumidor, estão: indicar precisamente o prazo de entrega do produto e que no momento da compra, ainda que eletronicamente, passe a entregar o documento referido no artigo 4º da Lei 15.779/2012, com todas as informações legalmente exigidas.

Em caso de descumprimento da notificação/intimação, será aplicada uma multa diária de R$ 10 mil, até que cumpra concomitantemente com todas as demandas solicitadas. Além disso, a empresa foi intimada a comparecer a uma audiência presencial de justificação na sede do Procon no próximo dia 16 de maio.

A empresa tem sede em Brusque, localizada no bairro Bateas, e possui um dos maiores sites de vendas de todo o país, mas é também um dos recordistas brasileiros de reclamações no Reclame Aqui, segundo o Procon.

Leia nota da empresa na íntegra:

A Yeesco continua funcionando NORMALMENTE, tanto como e-commerce, quanto lojas físicas.

Somos uma empresa brusquense, que há 4 anos vende seus produtos via e-commerce e lojas físicas. Nesse período já foram enviados mais de 2 milhões e 200 mil pedidos para todo o Brasil, e mais de 100 mil pessoas acessam nosso site todos os dias, colocando mais uma empresa brusquense em destaque nacional, sendo uma das 10 maiores plataformas de e-commerce de moda do país.

Somos mais de 300 colaboradores diretos e mais de 1000 indiretos, ou seja, milhares de famílias que dependem da empresa.

A decisão do Procon é precipitada, ao não analisar o volume das reclamações em relação a quantidade de pedidos que a Yeesco realiza todos os dias.

A decisão do Procon de Brusque dá prazo para que a empresa regularize alguns pontos em sua operação, como informações mais claras sobre o prazo de entrega, além das já existentes. Sendo assim, a Yeesco e o órgão conversam para caso seja necessário, a regularização dos pontos sejam realizadas.

Cabe ainda mencionar que a empresa atua como vendedora pelo meio físico e on-line, o que implica em uma cadeia de fornecedores e prestadores de serviço, como transportadoras, fornecedores de matéria-prima, serviços terceirizados para todas as áreas, e em grande parte das reclamações, as ocorrências não são por culpa da Yeesco, mas como é a empresa que efetua a venda, acaba sendo o foco da reclamação.

Qualquer matéria falando sobre o fechamento da empresa, é FALSA e TENDENCIOSA.

Atualização às 16h de 30 de abril de 2024: a reportagem conseguiu contato com a empresa que, através de um colaborador, afirmou que o e-commerce da loja segue operante e que a marca não concorda com a decisão do Procon.

Atualização às 17h30 de 30 de abril de 2024: a reportagem adicionou a nota da empresa, na qual afirma que o e-commerce continuará funcionando, mesmo após notificação do Procon.

