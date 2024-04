VÍDEO – Motociclista morre após bater em traseira de caminhão em Balneário Barra do Sul

Um motociclista morreu no hospital São José, em Joinville, após um acidente com um caminhão em Balneário Barra do Sul nesta segunda-feira, 29. A vítima foi identificada como Ricardo Assis Pereira, de 41 anos.

Ele era servidor público e atuava como auxiliar administrativo na prefeitura do município. “Na certeza que a presença do eterno Ricardo de Assis Pereira deixará muitas saudades em todos com quem conviveu e cativou, a administração pública reforça os votos de pesar pela grande perda”, diz a nota publicada pela prefeitura.

O acidente

Segundo os Bombeiros Voluntários de Balneário Barra do Sul, Ricardo bateu em um caminhão na avenida Joinville, no bairro Salinas. O acidente aconteceu por volta das 10h30. Imagens de uma câmera de segurança mostram que o motociclista bateu na traseira do caminhão.

O relatório dos bombeiros aponta que Ricardo sofreu diversas fraturas pelo corpo e suspeita de hemorragia interna. Ele foi levado ao Pronto Atendimento Jetel Mendes e em seguida ao Hospital São José, em Joinville. Ele morreu por volta das 14h.

Velório e sepultamento

O velório acontece a partir das 18h desta terça-feira, 30, na rua Carlos Post, 170, no Centro de Balneário Barra do Sul. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira, 1º, às 9h, no cemitério municipal.

