Faixa etária ampliada: vacina contra gripe atenderá crianças de até 12 anos

A vacinação contra a gripe, também conhecida como influenza, teve sua faixa etária de elegibilidade ampliada. Agora, crianças de seis meses até 12 anos podem receber a dose. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Brusque.

Anteriormente, as doses eram destinadas a crianças de até cinco anos. Com essa ampliação, a vacinação contra a gripe alcançará uma parcela maior da população. A vacina continua sendo direcionada aos grupos prioritários.

Dia D

Em consonância com este contexto, no sábado, dia 4, ocorrerá o Dia D da vacinação contra a influenza. Ao todo, 18 salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 8h às 17h.

As unidades que estarão atendendo são: Limeira, Dom Joaquim, Planalto, Paquetá, Santa Terezinha, Santa Rita, Santa Luzia, Ponta Russa, Steffen, São Luiz, Cedrinho, Guarani, Maluche, São João, Policlínica, Águas Claras, Rua Nova Trento e Bateas.

O principal foco é a imunização contra a gripe, mas também será oferecida a atualização da caderneta de vacinação com as vacinas disponíveis na unidade. No domingo, dia 5, a Policlínica também permanecerá aberta, das 8h às 17h, para atender a população com vacinação e atendimentos gerais contra a dengue.

Os grupos prioritários a serem vacinados contra a gripe são:

Crianças de seis meses até 12 anos;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas (mães até 45 após o parto);

Professores do ensino básico e superior;

Povos indígenas e quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade com medidas socioeducativas.

