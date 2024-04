Com show em Brusque marcado para esta terça-feira, caminhão da banda Corpo e Alma se envolve em acidente; apresentação segue mantida

Um homem morreu após uma colisão entre dois caminhões na RS-342, na cidade de Três de Maio, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 29. Um dos veículos era da banda Corpo e Alma, que tem show agendado em Brusque na terça-feira, 30.

De acordo com a ocorrência do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo onde estava a banda bateu na traseira de um caminhão de uma distribuidora de bebidas, que acabou colidindo em uma árvore. O motorista, identificado como Jairo Ribeiro, não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro foi atendido no local.

Pelas redes sociais, a banda comunicou que o caminhão transportava integrantes da equipe de som, que retornavam de um compromisso na cidade de Sobradinho e não tiveram ferimentos.

A banda vai tocar na terça-feira, às 22h, na Vila Germânica, em Blumenau, e também no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, no “Tribaile do Trabalhador”, a partir das 2h. Os shows seguem mantidos de acordo com os promotores do evento.

