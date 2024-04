VÍDEO – Casal salta de carro em movimento e joga veículo em ribanceira, em São João Batista

Uma câmera de segurança registrou um caso inusitado de um casal que pulou do carro em movimento e jogou o veículo em uma ribanceira. O fato aconteceu no sábado, 27, na pista da rodovia SC-410, localizada no bairro Rio do Braço, em São João Batista.

Nas imagens, é possivel ver um homem saindo do carro antes do veículo parar e correndo para o outro lado da pista. A mulher, que dirige o automóvel, chega a bater em um muro antes de fazer o retorno para a via.

Após dar a ré no carro, a motorista avança com o veículo para a ribanceira do outro lado da pista e salta antes do carro cair. Já alguns metros longe, o homem fica apenas parado olhando a mulher no chão.

Assista ao vídeo:

O vídeo da ação do casal viralizou nas redes sociais e muitos internautas tentam entender o que levou o homem e a mulher a saírem do veículo em movimento.

A mesma pergunta também é feita pela Delegacia de Polícia de São João Batista que investiga o caso. No dia do acidente, o casal não foi encontrado no local. A principal suspeita da polícia que é o homem e a mulher, que ainda não foram identificados, tenham discutido dentro do veículo.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 29/04)

2. Brusque revela sua joia escondida: a cascata no Morro do Silva

3. VÍDEO – Mulher viraliza nas redes sociais após jogada de vôlei em Brusque

4. Greve de professores: principal reivindicação do sindicato é negada pelo governo de SC e salários serão descontados

5. VÍDEO – Colisão entre carro e motocicleta é registrada no Santa Rita, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: