Obras de macrodrenagem e pavimentação em rua do bairro Santa Rita serão adiadas por causa das condições climáticas

A Prefeitura de Brusque informou que devido as previsões de chuva para os próximos dias, as obras de macrodrenagem para a rua Victor Meirelles no bairro Santa Rita sofreram alteração.

O cronograma apontava que a escavação na via iniciaria nesta terça-feira, 30, mas agora só acontecerá na próxima semana. A previsão da conclusão dos serviços é para dezembro e incluem os trabalhos de drenagem nas ruas Victor Meirelles e Pomerode, além de pavimentação asfáltica, pintura e bocas-de-lobo.

“Finalizamos a drenagem e pavimentação da rua Pomerode e o próximo passo é iniciar a escavação da rua Victor Meirelles”, comenta Ananda Pertile Markoski, engenheira responsável pela obra.

Ananda ainda complementa sobre como ficará o trânsito. “Durante a execução dos trabalhos, o trânsito no local será interrompido. A rua não apresenta segurança nem espaço suficiente para que os trabalhos sejam executados em meia-pista, por isso, os condutores precisarão utilizar os desvios, que serão posteriormente, sinalizados”, finaliza.

