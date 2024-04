Identificado homem encontrado morto em riacho no Limoeiro, entre Brusque e Itajaí

Foi identificado como Nivaldo Aparecido dos Santos, o corpo do homem encontrado em um riacho no bairro Limoeiro, entre Brusque e Itajaí, no sábado, 27. A vítima tinha 44 anos e estava desaparecida desde sexta-feira, 26.

De acordo com o comandante da Polícia Militar de Itajaí, tenente-coronel Ciro Adriano da Silva, não havia sinais de violência no corpo da vítima. A suspeita é que a morte de Nivaldo, também conhecido por familiares e amigos como “Bicudo”, tenha sido por afogamento.

Ainda conforme o comandante, familiares da vítima informaram que ele tinha problemas com álcool e drogas.

A missa de sétimo dia será realizada no próximo sábado, 4, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Limoeiro.

