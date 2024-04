Homem que estava desaparecido é encontrado morto em riacho no Limoeiro, entre Brusque e Itajaí

O corpo de um homem de 44 anos foi encontrado em um riacho no bairro Limoeiro, entre Brusque e Itajaí, neste sábado, 27. A vítima estava desaparecida desde sexta-feira, 26.

De acordo com o comandante da Polícia Militar de Itajaí, tenente-coronel Ciro Adriano da Silva, não haviam sinais de violência no corpo da vítima, nem de afogamento. Não foi divulgada a identidade do homem até o fechamento da matéria.

Ainda conforme o comandante, familiares da vítima informaram que ele tinha problemas com álcool e drogas.

A rua Edmundo Leopoldo Merizio, no Limoeiro, via mais próxima do local em que o homem foi encontrado, fica perto da rodovia Antônio Heil, já no perímetro de Itajaí. A rua fica próxima também ao limite de Brusque com o município.

