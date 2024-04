A manhã deste domingo, 28, em Brusque, assim como em todo o vale de Itajaí, iniciou-se sob a influência de uma frente fria, trazendo consigo a presença do tempo instável, caracterizado por trovoadas e algumas pancadas de chuva.

Este sistema atuante, impondo instabilidades à região, surpreendeu ao se antecipar em relação às previsões iniciais, que indicavam seu ingresso apenas a partir da tarde.

E para aqueles que têm planos de atividades ao ar livre, é recomendável manter-se informado sobre a previsão do tempo.

Embora haja possibilidade de breves aberturas de sol, é prudente observar o céu com atenção.

Persiste a chance de formação de novos núcleos de instabilidades ao longo do dia, o que pode alterar rapidamente as condições atmosféricas.

O meteorologista Piter Scheuer vem apresentar detalhes sobre as expectativas previstas, que tendem a ser variáveis durante este domingo.

Fique atento ao boletim meteorológico a seguir, fornecido pelo especialista.

O tempo neste domingo

*Boletim: Piter Scheuer>>

Já no início deste boletim, é importante salientar que a frente fria, prevista para chegar em Brusque e região apenas na tarde deste domingo, surpreendeu com sua chegada antecipada, trazendo um início de manhã instável.

Para o restante do dia, aconselha-se cautela àqueles que têm atividades externas planejadas, considerando a persistência da instabilidade climática.

Isso não implica em chuva contínua; haverá intervalos de possíveis melhorias.

No entanto, é essencial estar vigilante, pois novos núcleos de trovoadas podem surgir a qualquer instante, potencialmente interferindo em eventos ao ar livre.

Os modelos meteorológicos indicam uma atmosfera imprevisível, capaz de transformar o cenário do tempo de uma hora para outra.

Temperaturas neste domingo

Com relação às temperaturas previstas e considerando a expectativa de maior cobertura de nuvens, é provável que não vejamos uma repetição do calor do sábado, quando os termômetros ultrapassaram os 30°C em Brusque e região.

Embora o dia tenha começado com um relativo abafamento, a influência deste sistema instável sugere que os termômetros não devem atingir picos muito além dos 25°C.

Exceto por breves períodos de sol, caso ocorram, que poderiam levar a um leve aumento na temperatura além disso, espera-se que os termômetros se mantenham próximos dessa marca.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Madrugada deste domingo

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também as ocorrências de chuvas durante esse intervalo, entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 12

