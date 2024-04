Empresário brusquense Edemar Paza morre aos 74 anos

O empresário brusquense Edemar Paza, fundador da Paza Decorações, faleceu neste sábado, 27, aos 74 anos. O Sindicato da Indústria, da Construção e do Mobiliário (Sinduscon) de Brusque lamentou a morte.

“Seu trabalho deixará uma marca indelével na indústria da construção civil e do mobiliário, sendo um exemplo de integridade, profissionalismo e qualidade”, escreveu o Sinduscon, em nota.

Ainda na nota de pesar, o Sinduscon lembrou da atuação de Paza como associativista e disse que a presença ativa do empresário foi fundamental para o fortalecimento da entidade.

“A Paza Decorações, fundada em 1975 pelo senhor Edemar Paza, é um legado de sua visão empreendedora e seu compromisso com a excelência no setor”, completa a manifestação da entidade.

O velório acontece na capela luterana do Centro. O sepultamento está marcado para as 16h deste domingo, 28, no cemitério Parque da Saudade.

Confira a nota na íntegra

Nota de Pesar

É com profundo pesar que o Sinduscon lamenta o falecimento do Sr. Edemar Paza, da empresa Paza Decorações. Associado desde de 2010 à nossa entidade, o Sr. Paza foi um integrante extremamente valioso em nosso quadro associativo. Sua presença ativa e participativa foi fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento de nossa entidade.

A Paza Decorações, fundada em 1975 pelo Sr. Edemar Paza, é um legado de sua visão empreendedora e seu compromisso com a excelência no setor. Seu trabalho deixará uma marca indelével na indústria da construção civil e do mobiliário, sendo um exemplo de integridade, profissionalismo e qualidade.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colaboradores. Que encontrem conforto na lembrança de uma vida dedicada ao trabalho e ao progresso de nossa comunidade.

Que o Sr. Edemar Paza descanse em paz.

