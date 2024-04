Missa com os jovens da Igreja Matriz será realizada na Arena Brusque

A Paróquia São Luís Gonzaga, através do Setor Juventude, promove na sexta-feira, 3, a Missa com os Jovens. A celebração será realizada na Arena Brusque, com início às 22h com a oração do Terço, seguida da missa, às 22h30.

O pároco, padre Diomar Romaniv, ressalta que este é um momento extraordinário e convida os jovens a participarem deste encontro especial na jornada de fé.

“O Setor Juventude de nossa paróquia, assessorado pelo padre Rodrigo Taschek, está preparando a missa com os jovens do mês de maio, na Arena Multiuso, para motivar ainda mais pessoas a participarem desse momento importante da caminhada de fé. Vai ser uma manifestação maior do compromisso dos jovens e, por isso, renovo o convite para que todos se sintam motivados a comparecer nesta celebração”, destaca padre Diomar.

A Missa com os Jovens já é realizada há dez anos e a cada edição tem reunido um grande número de fiéis, que lotam a igreja Matriz São Luís Gonzaga. No vídeo, divulgado pelo Setor Juventude, padre Taschek ressalta que a missa de sexta-feira será ainda mais especial pois celebra o aniversário do Beato Carlo Acutis, considerado o Anjo da Juventude.

“Um dos maiores sonhos do Beato Carlo Acutis era de ver uma igreja repleta de jovens louvando e bendizendo a Deus, como ele via nos estádios de futebol. E esse sonho, graças a Deus e a fidelidade dos jovens, estamos realizando toda primeira sexta-feira do mês na Matriz São Luís Gonzaga. Contudo, em maio, queremos fazer de uma forma ainda mais intensa. No aniversário do Beato Carlo Acutis, em 3 de maio, vamos manifestar nossa fé na Arena Multiuso”, convida padre Rodrigo.

