Hospital de Brusque amplia atendimento de cardiologia

O Hospital e Maternidade Imigrantes, administrado pelo Instituto Maria Schmitt (IMAS), ampliou a lista de serviços, consultas e exames cardiológicos.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, sob demanda, no consultório de especialidades (sala 8). Os agendamentos podem ser feitos pelo whatsapp (47) 99104-0768, pelo telefone (47) 3308-5056 ou diretamente no local.

O atendimento, para atender as necessidades de saúde cardiovascular dos pacientes, é realizado via convênios e também particular.

O médico cardiologista, Alessandro Anversa, explica que o local oferece consultas cardiológicas e exames complementares, como: eletrocardiograma (ECG), monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), monitorização holter, ecocardiograma transtorácico e teste ergométrico (esforço na esteira).

“O serviço é tanto para pacientes com doenças cardíacas em busca de acompanhamento e tratamento especializado, quanto para aqueles que enfrentam sintomas pontuais como dor torácica, palpitações, falta de ar ou desmaio e necessitem de investigação imediata”, explica.

Alessandro ressalta também, a importância do atendimento para consultas de rotina com foco na prevenção.

“Para quem busca prevenir problemas cardíacos, hipertensão, diabetes e obesidade, nossa equipe dedicada de cardiologistas está aqui para ajudar. No Hospital IMAS/Imigrantes, comprometemo-nos a fornecer cuidados cardiológicos de excelência, com compaixão e dedicação”, completa o médico.

